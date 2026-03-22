Al Garilli con il Progresso, il Piace non può fermarsi

Il Piacenza torna al Garilli dopo la vittoria di Correggio e, oggi alle 14.30, se la vedrà con il Progresso, formazione bolognese che lotta per restare fuori dalla bagarre playout. Sarà dunque partita vera perché se il Piace ha ormai abbandonato i piani-scudetto deve ora guardarsi da una rivale affamata di punti per proseguire nel consolidamento della propria posizione playoff. Mister Franzini, intorno al quale proseguono le chiacchiere relative al suo futuro, si affiderà al 4-3-1-2 con D’Agostino alle spalle del duo Mustacchio-Manuzzi, mentre a metà campo, dovrebbe essere Poledri, più di De Vitis, a dirigere il traffico. Tra i pali, confermato il giovane Kolgekaj. Sulla panchina del Progresso, siede l’ex biancorosso Mattia Graffiedi. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Poledri, Mazzaglia; D'Agostino; Mustacchio, Manuzzi.(Ribero, Cabri, Zaffalon, Campagna, De Vitis, Garnero, Ganz, Asencio). All. Franzini.

PROGRESSO (4-3-1-2): Mascolo; Mezzadri, Giovane, Cestano, Bonetti; Kola, Maltoni, Stellacci; Belcastro; Calabrese, Mascanzoni. (Gelati, G. Barbaro, L. Barbaro, Finessi, T. Dandini, Cataldi, Mereghetti, A. Dandini): All. Graffiedi.

ARBITRO Ercole di Latina.

SERIE D

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