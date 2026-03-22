Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Al Garilli con il Progresso, il Piace non può fermarsi

Obiettivo playoff da consolidare per i biancorossi reduci dal successo di Correggio

Redazione Online
|2 ore fa
Al Garilli con il Progresso, il Piace non può fermarsi
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza torna al Garilli dopo la vittoria di Correggio e, oggi alle 14.30, se la vedrà con il Progresso, formazione bolognese che lotta per restare fuori dalla bagarre playout. Sarà dunque partita vera perché se il Piace ha ormai abbandonato i piani-scudetto deve ora guardarsi da una rivale affamata di punti per proseguire nel consolidamento della propria posizione playoff. Mister Franzini, intorno al quale proseguono le chiacchiere relative al suo futuro, si affiderà al 4-3-1-2 con D’Agostino alle spalle del duo Mustacchio-Manuzzi, mentre a metà campo, dovrebbe essere Poledri, più di De Vitis, a dirigere il traffico. Tra i pali, confermato il giovane Kolgekaj. Sulla panchina del Progresso, siede l’ex biancorosso Mattia Graffiedi. Queste le probabili formazioni:  
PIACENZA (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Poledri, Mazzaglia; D'Agostino;  Mustacchio, Manuzzi.(Ribero, Cabri, Zaffalon, Campagna, De Vitis, Garnero, Ganz, Asencio). All. Franzini. 
PROGRESSO (4-3-1-2): Mascolo; Mezzadri, Giovane, Cestano, Bonetti; Kola, Maltoni, Stellacci; Belcastro; Calabrese, Mascanzoni. (Gelati, G. Barbaro, L. Barbaro, Finessi, T. Dandini, Cataldi, Mereghetti, A. Dandini): All. Graffiedi. 
ARBITRO Ercole di Latina. 
SERIE D
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana