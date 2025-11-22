Anche Di Renzo e Sereni nel mirino del Piacenza
Domani i biancorossi sfidano la Trevigliese, ma sono già partite le operazioni in vista del mercato di riparazione. Pino verso l'addio
Paolo Gentilotti
|1 ora fa
Luca Di Renzo, tra i possibili obiettivi del Piace per l'attacco
Mister Franzini non vuole sentire parlare di calciomercato e chiede al suo Piacenza «niente altro che il risultato a Treviglio. Ora conta soltanto questo» le parole del mister biancorosso. In realtà, in casa Piace si parla tanto di mercato e di opzioni per arrivare a un vero piano di rafforzamento, in particolare per il reparto offensivo. Già certo l’arrivo di Alessio Quaggio da Pavia, a fargli spazio potrebbe essere Antonino Pino, in via Gorra sono parecchi gli uomini nel mirino. Complicata, a causa dei costi, l’operazione legata al tesseramento di Dardan Vuthaj, in uscita dal Chieti. Il ds Carlo Zerminiani ha sondato il terreno per Luca Di Renzo, 35enne dell’Aquila mentre milita nel Teramo un altro giocatore che interessa come Marcello Sereni, classe '96 in passato anche al Fiorenzuola. Leggi tutto qui