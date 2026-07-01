Attacco Piace, spunta Scotto

Spunta un nome nuovo per l’attacco biancorosso, un altro nome che gronda esperienza, solo un paio di anni in meno di Umberto Eusepi, l’altro obiettivo uscito allo scoperto.

Si tratta di Luigi Scotto, 35enne punta centrale, che si è preso la soddisfazione di segnare 15 gol nell’ultima stagione, vissuta con la maglia del Treviso.

A ore sarà ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Panaioli, mezzala, giocatore robusto, forte nel gioco aereo, un uomo in grado di dare sostanza alla mediana biancorossa.

Altre novità: mister Franzini e il ds Calistri hanno deciso di non proporre il rinnovo di contratto a Luca Sbardella, anche in ossequio alla volontà del direttore sportivo di tagliare il più possibile con il passato.

In questo contesto rientra anche il “taglio” di D’Agostino, che ha provocato una certa delusione nel trequartista ormai ex-biancorosso che, per essere precisi, non ha mai costituito un problema tattico per Franzini: non avrebbe giocato così tanto, prodotto così tanti gol e assist.

D'ago ha proposte dalla Pistoiese, ma quasi certamente accetterà una delle due maga-offerte che gli sono arrivate dal Sud, dove si è sempre trovato bene, così come la sua famigli. Anche perché ha sempre detto che al Nord sarebbe rimasto solo nel Piacenza.