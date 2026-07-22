È l’alba del nuovo Piacenza: oggi visite, domani in campo

Non può che alzarsi da un centro medico (la Health di strada Valnure) il primo vagito del nuovo Piacenza.

I biancorossi sono convocati per il primo pomeriggio di oggi per i test medici, a 24 ore dal primo allenamento, previsto per domani alle 17 allo stadio Garilli (aperto ai tifosi, che si sono già dati appuntamento in massa).

La società ha diramato ieri l’elenco dei 26 convocati, con una novità dell’ultima ora: l’arrivo dalla Primavera del Cesenza del classe 2006 Simone Abbondanza, difensore centrale e all’occorrenza terzino destro.

Sarà presente anche Niccolò Mazzantini, il terzino sinistro della Primavera del Pisa che è stato preso, ma non ancora formalmente tesserato in attesa della documentazione in arrivo dai nerazzurri (che lo hanno autorizzato comunque ad allenarsi).

I volti nuovi al momento sono undici: il portiere Francesco Versari, i difensori Aboubakar Bakayoko, Luca Ferri, Nicolò Milani e proprio Abbondanza e Mazzantini, il centrocampista Lorenzo Panaioli e gli attaccanti Simone Raffini, Andrea Tremolada, Andrea Capelli e Marcello Sereni.

Accanto a loro i confermati: capitan Jacopo Silva, Anthony Taugourdeau, Manuel Poledri e Tommaso Putzolu e gli attaccanti Mattia Mustacchio e Michele Garnero (in uscita).

Il terzino Samuele Lucino e l’attaccante Darian Hrom rientrano dal proficuo prestito dall’Oltrepò, promossi dal settore giovanile Francesco Giardino, Mussa Fofana e Nicola Trombetta, oltre agli aggregati Luca Cattadori, Luca Rossi, Daniele Bandini e Filippo Olivari.

In totale, i giocatori a disposizione di mister Arnaldo Franzini per i primi giorni di preparazione (allenamenti sempre al Garilli) saranno 28, visto che verranno aggregati il centrocampista piacentino Gianluca Barba e l’esterno d’attacco brasiliano Felipe Jardim Tasca (2006).

Il direttore sportivo continua a lavorare sul mercato: in arrivo (senza fretta) un portiere e due esterni di difesa Under (un 2006/7 e un 2008) e un Over a centrocampo, che non sarà quasi certamente né Saber né Rosaia.

Se Hrom chiederà di andare altrove a trovare spazio, si cercherà un altro attaccante.

Infine, rescisso il contratto con Antonio Napoletano.

Un’altra mezza rivoluzione tecnica, finalizzata al solito obiettivo: tornare tra i professionisti.