Firma Franzini, biennale per il ds del Piace, Calistri

Contratto fino al 30 giugno 2028 per il nuovo direttore sportivo del Piacenza, Leonardo Calistri. Lo ha comunicato la stessa società biancorossa che oggi, lunedì 22 giugno, ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo ds che prende il posto di Carlo Zerminiani. Calistri arriva dalle positive stagioni nella veste di uomo-mercato del Serravezza, società di Serie D della città di Forte dei Marmi. Contestualmente, anche Arnaldo Franzini ha firmato il nuovo contratto con il Piace e resterà sulla panchina biancorossa fino al giugno del prossimo anno