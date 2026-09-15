Franz: «Diamoci dentro, ma serve anche tranquillità»

Arnaldo Franzini e il suo Piacenza devono ripartire dopo il ko interno contro la Virtus Verona. Domani c'è già l'occasione, con il turno infrasettimanale di Serie D sul campo della Leon a Vimercate.

«Domenica è andata male - attacca l’allenatore biancorosso - ma siamo solo alla vigilia della terza giornata: a Piacenza ci si aspetta di vincerle tutte, quindi non mi aspettavo le polemiche emerse dopo la sconfitta. Abbiamo rivisto la partita come ogni volta e riflettuto sui nostri errori, fermo restando che se avessimo sfruttato il rigore al 45’, adesso si parlerebbe di cose molto diverse. Ora bisogna darci dentro, mantenendo però la tranquillità indispensabile per non rovinare ancora la prestazione, avere la consapevolezza della nostre capacità e allo stesso tempo il rispetto assoluto per l’avversario».