Il Natale biancorosso nel cuore della città

Inaugurato il negozio temporaneo del Piacenza Calcio sul Facsal, aperto fino al 24 dicembre

Paolo Gentilotti
|3 ore fa
Il taglio del nastro inaugurale al "Piace Xmas Shop" - © Libertà/Claudio Cavalli
Si chiama  "Piace Xmas Shop", è il punto di vendita temporaneo attivo già da qualche giorno in fondo al Facsal (zona Liceo Respighi), che fino al 24 dicembre offrirà ai tifosi la possibilità di acquistare tutti i prodotti legati al marchio Piacenza Calcio. Il negozio è stato inaugurato ufficialmente venerdì 5 dicembre, con il presidente biancorosso Marco Polenghi, l'allenatore Arnaldo Franzini, i giocatori Mustacchio, Silva e Putzolu, i consiglieri De Santis, Molinaroli e Ferrari, il direttore generale Francesco Fiorani, il responsabile del settore giovanile Guareschi. Palloncini colorati e baby-calciatori  per il taglio del nastro. Guest star l'assessore allo sport Mario Dadati.  

