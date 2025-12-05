Il Natale biancorosso nel cuore della città

Si chiama "Piace Xmas Shop", è il punto di vendita temporaneo attivo già da qualche giorno in fondo al Facsal (zona Liceo Respighi), che fino al 24 dicembre offrirà ai tifosi la possibilità di acquistare tutti i prodotti legati al marchio Piacenza Calcio. Il negozio è stato inaugurato ufficialmente venerdì 5 dicembre, con il presidente biancorosso Marco Polenghi, l'allenatore Arnaldo Franzini, i giocatori Mustacchio, Silva e Putzolu, i consiglieri De Santis, Molinaroli e Ferrari, il direttore generale Francesco Fiorani, il responsabile del settore giovanile Guareschi. Palloncini colorati e baby-calciatori per il taglio del nastro. Guest star l'assessore allo sport Mario Dadati.