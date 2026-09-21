Il Piace lavora al ritorno di Mazzaglia

Visto il nuovo problema capitato a Anthony Taugoudeau (ieri in tribuna per un problema non legato alla caviglia operata prima dell’estate, ma a un ginocchio, sperando che sia lieve) e rendimento fino ad ora sotto tono di Lorenzo Panaioli, il Piacenza sta lavorando attivamente per infoltire il centrocampo.

La società ha ormai da giorni in testa un’idea, che si sta facendo sempre più concreta: il ritorno in biancorosso di Giuseppe Mazzaglia, centrocampista classe 2006 (quindi ancora un Under), protagonista di una positiva stagione lo scorso anno con la maglia del Piace.

Passato in estate a titolo definitivo da Como alla Folgore Caratese (Serie C), non sta trovando spazio e a Piacenza tornerebbe di corsa. Sarebbe un rinforzo di lusso, che darebbe a Franzini diverse soluzioni tattiche e confermerebbe l’impegno della società a fare di tutto per lottare per la promozione.