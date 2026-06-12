Il Piace Under 19 in finale scudetto

Ce l’ha fatta il Piacenza Under 19, con una prova sontuosa mette al tappeto l’Ostiamare e conquista la finale nazionale Juniores. Sul campo “Gianni” di Roma Brena, con una bella azione ispirata da Maserati, si presenta a tu per tu con il portiere e fa 1-0 poco prima della mezz’ora. Passano 15 minuti e il copione si ripete, stavolta a suggerire è Trombetta, Brena è ancora davanti a Fabiano e serve il 2-0 che chiude il primo tempo. Passano 60 secondi dall’inizio della ripresa, Guidone trova Brena che serve il tris. Non contento, il numero 7 biancorosso dopo 5 minuti approfitta di un passaggio di Bergamaschi e centra il 4-0. La contesa la chiude Trombetta, che trova un pallone scodellato da Maserati ed è 5-0. A questo punto il Piace si rilassa un po’, l’Ostiamare ha una fiammata d’orgoglio e su un errore difensivo biancorosso accorcia le distanze con Caporuscio. Nel finale, fallo in area subito da Serrao e calcio di rigore trasformato dallo stesso numero 8. Finisce dunque in trionfo per i giovani biancorossi, che giocheranno la finale domani mattina alle 11 allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecello (Roma) contro il Treviso.

Il tabellino

Piacenza-Ostiamare 5-2

Piacenza: Giardino, Maserati (20’ st Prenga), Pizzi, Costantini, Bergamaschi, Inzani, Brena (13’ st Cavalli), Borghi (35’ st Guerci), Guidone (8’ st Depietri), Trombetta, Fofana (15’ st Bacchetta). A disposizione: Cattadori, Villaggi, Zengue, Giovanazzi. All. Colicchio.

Ostiamare: Fabiano, Toro (5’ st Palombi), Pizzonia, Mohamed (11’ st Santinelli), Livero, Ranazzi, Marrali, Serrao, Picano (25’ st Accoroni), Caporuscio, Gagliardi (1’ st Menichelli). A disposizione: Cuccagna, De Luca, De Nicola, Ramieri, Taglieri. All. Di Marco.

Arbitro: Arnese (Teramo), assistenti Colonna (Vasto) e Giancristoforo (Lanciano).

Reti: 29’ e 45’ pt, 1’ e 6’ st Brena (P), 11’ st Trombetta (P), 18’ st Caporuscio (O), 39’ st rig. Serrao (O).