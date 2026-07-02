Il saluto di Franz agli abbonati: «Tifosi eccezionali»

I 323 abbonamenti rinnovati ieri dai tifosi del Piacenza rappresentano senza dubbio un segnale di entusiasmo e fiducia verso la società, spinte verso l’alto anche dall’ingresso in società dall’imprenditore russo-svizzero Kirill Bosov.

Il quale ha già mantenuto la prima promessa: incontrando i tifosi sotto lo studio notarile in cui aveva appena firmato gli atti per rilevare il 49% delle quote biancorosse, aveva promesso proprio a Luigi Spotti che si sarebbe ricordato del suo amore per il Piace. E così ha fatto.

In realtà le tessere sarebbero potute essere molte di più, ma la pioggia che alle 16 di ieri si è abbattuta per tre ore sulla città ha messo in fuga i tifosi in coda e scoraggiato molti.

Poco male, hanno tempo già oggi per tornare, visto che la biglietteria sarà aperta dalle 17 alle 19 ogni giovedì e martedì di luglio.

Chi ha sfidato il maltempo ieri pomeriggio, però, è stato premiato, perché ha potuto incontrare e parlare lungamente con il mister biancorosso Arnaldo Franzini, passato proprio per salutare i neo-abbonati.

«Credo che il finale della scorsa stagione, con la vittoria dei playoff grazie alle splendide partite di Pistoia e Lentigione - commenta Franz - abbia lasciato un ottimo ricordo ai nostri tifosi, che peraltro si sono dimostrati eccezionali standoci vicini anche nei momenti più difficili. Nel frattempo ci sono state anche le novità societarie che hanno contribuito a innalzare il livello di entusiasmo, quindi ancora una volta Piacenza si è dimostrata una piazza eccezionale».

Obiettivo Boffelli

L’obiettivo principale per la difesa, dopo l’arrivo di Nicolò Milani (2001, eletto miglior centrale della scorsa Serie D), è Andrea Boffelli (1997). Difensore centrale mancino, nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie C nell’Arzignano, con cui vanta 89 presenze e sei gol. Prima aveva giocato per 5 stagioni nella Pro Patria (tutte in C), mandato in prestito dall’Atalanta, società in cui aveva fatto tutta la trafila giovanile. Come Milani, con cui formerebbe una coppia di altissimo livello.