Il Piace premia la fedeltà di Luigi Spotti

Passano gli anni, i giocatori, perfino i dirigenti, ma c'è una certezza sulla quale può contare il Piacenza Calcio e risponde al nome e cognome di Luigi Spotti. Anche quest'anno il “decano” dei tifosi biancorossi è stato il primo a sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2026/2027, come sempre primo nella fila alla biglietteria del “Garilli” dove stamattina si è aperta la campagna per sottoscrivere le tessere.

Questa volta però c'è stata una gradita sorpresa per lui, l'omaggio dell'abbonamento voluto dal nuovo socio Kirill Bosov con tanto di lettera firmata: “Caro Luigi – si legge – desidero rivolgerti personalmente un pensiero di sincera stima e gratitudine. Da ormai molti anni sei il primo abbonato del Piacenza Calcio: un gesto che, stagione dopo stagione, racconta molto più di una semplice sottoscrizione. Racconta appartenenza, fedeltà, passione e amore autentico per questi colori".

«Sono emozionato – ha commentato Spotti – anche perché è il sessantesimo anno che rinnovo l'abbonamento, ho iniziato quando ne avevo 20 e ora ne ho 80. Un gesto che mi fa felice».

Ai primi 200 abbonati, regalati una maglio o un pantaloncino della scorsa stagione.