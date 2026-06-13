La Serie A del Piace compie 33 anni

Sono passati 33 anni della giornata più importante della storia del Piacenza. Era il 13 giugno 1993 e, allo scadere del primo tempo di Cosenza-Piacenza, la rete dell’attaccante Fulvio Simonini permise alla squadra allenata da Gigi Cagni di vincere l'ultima giornata del campionato di Serie B e di volare (per la prima volta in quei 74 anni di storia biancorossa) direttamente in Serie A.

I biancorossi agguantarono il terzo posto alle spalle di Cremonese e Reggiana e a pari punti con il Lecce che, avendo perso entrambi gli scontri diretti contro De Vitis e compagni, scivolarono così in quarta posizione.

La città esplose di gioia, con migliaia di persone in visibilio che si riversarono nelle strade e nelle piazze, per festeggiare la mitica impresa dei giocatori biancorossi che, al ritorno di notte, furono accolti da un migliaio di tifosi all’aeroporto di Parma e che andarono subito a celebrare lo storico traguardo in uno stadio Garilli (allora Galleana) traboccante di entusiasmo.

Era il Piace tutto italiano del presidente Leonardo Garilli, costruito dal direttore sportivo Gianpietro Marchetti e guidata dal condottiero Gigi Cagni.

Si aprì un'epoca d'oro, con la beffarda retrocessione in Serie A a causa della tristemente nota vittoria della Reggiana sul campo del Milan il primo maggio 1994, seguita però da un trionfale campionato di Serie B, guidato in campo dalle cinque stelle (Turrini, Piovani, De Vitis, Moretti e Pippo Inzaghi).