Piace a quota 900 abbonati, domani l’abbraccio in piazza

L’entusiasmo che ha accompagnato il Piacenza in questo precampionato che ormai volge al termine trova conferma anche nei numeri degli abbonamenti. Ieri stata riaperta la biglietteria e le tessere hanno superato quota 900. Per chi ha sfidato l’afa pomeridiana, un premio speciale: quattro chiacchiere e una foto con Paolo Rrapaj, il centrocampista neo-arrivato che ha accolto i tifosi nel piazzale dello stadio Garilli.

Un importante spinta verso quota mille abbonamenti arriverà sicuramente domani sera, quando piazza Cavalli ospiterà la festa biancorossa, serata di presentazione della prima squadra, del settore giovanile e di tutti gli staff che compongono la complessa macchina societaria.

L’inizio della manifestazione è previsto per le 20, mentre le presentazioni vere e proprie animeranno il palco a partire dalle 21. Per l’occasione saranno anche presentate le nuove divise ufficiali.

Dal campo

Mister Arnaldo Franzini ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica che segnerà l’avvio ufficiale della stagione. Al Garilli arriverà la Correggese per il primo turno di Coppa Italia in gara secca.

Franz ha salutato ieri i ritorni in gruppo del portiere Francesco Versari (adeguatamente sostituito nelle ultime due amichevoli dal neo arrivato Luca Bruno) e di Tommaso Putzolu, uno dei perni del centrocampo biancorosso che ha superato un acciacco muscolare.

Fermo in via precauzionale, invece, il colosso difensivo Aboubakar Bakayoko, uscito al 40’ della gara di domenica contro la Casatese Merate per un problema fisico. Non sembra nulla di serio, ma oggi il giocatore si sottoporrà a un’ecografia per escludere lesioni e poter poi rientrare con i compagni.

Niente allenamento in campo ieri neppure per Paolo Rrapaj: anche in questo caso solo una precauzione a causa di un leggero affaticamento.