Il Piacenza si presenta stasera in piazza Cavalli
Dalla prima squadra all’Under 8, fino a donne e Dream Team: dalle 20 sfileranno tutte le squadre biancorosse
Redazione Online
|1 ora fa
La sfilata delle squadre, dall’Under 8 fino alla Serie D, passando anche per donne e Dream Team, comincerà alle 20, ma la festa biancorossa in piazza Cavalli inizierà molto prima.
Il Piacenza ha scelto di iniziare la nuova stagione nel cuore della città. È lì che i tifosi, già mobilitati da giorni, potranno abbracciare non solamente i giocatori e lo staff della prima squadra, ma tutto il mondo biancorosso, fatto di tantissimi ragazzi del settore giovanile, di allenatori e di dirigenti che ogni giorno lavorano con impegno per far funzionare una macchina così grande e complessa.
Come ormai tradizione, nel corso della serata saranno anche svelate le nuove maglie per la stagione che inizierà domenica con la sfida interna di Coppa Italia contro la Correggese.
Sul palco, ovviamente, anche soci e dirigenti al gran completo.
Sarà, inoltre, possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale e chissà che proprio in piazza Cavalli si possa superare quota mille: attualmente le tessere sono oltre 900.
Il Piacenza ha scelto di iniziare la nuova stagione nel cuore della città. È lì che i tifosi, già mobilitati da giorni, potranno abbracciare non solamente i giocatori e lo staff della prima squadra, ma tutto il mondo biancorosso, fatto di tantissimi ragazzi del settore giovanile, di allenatori e di dirigenti che ogni giorno lavorano con impegno per far funzionare una macchina così grande e complessa.
Come ormai tradizione, nel corso della serata saranno anche svelate le nuove maglie per la stagione che inizierà domenica con la sfida interna di Coppa Italia contro la Correggese.
Sul palco, ovviamente, anche soci e dirigenti al gran completo.
Sarà, inoltre, possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale e chissà che proprio in piazza Cavalli si possa superare quota mille: attualmente le tessere sono oltre 900.
Gli articoli più letti della settimana
1.
L’addio degli amici a Deborah: «La sua voce illuminava i volti»
2.
Malore dopo il turno di lavoro a Ovs di Pontenure, muore il rugbista Giovanni Franchi
3.
Arresto cardiaco al deposito Ovs di Pontenure, 45enne muore dopo essere stato colpito da malore
4.
L’operaio è in malattia ma fa lo steward al Palabanca: «Licenziamento giusto»