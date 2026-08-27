Il Piacenza si presenta stasera in piazza Cavalli

La sfilata delle squadre, dall’Under 8 fino alla Serie D, passando anche per donne e Dream Team, comincerà alle 20, ma la festa biancorossa in piazza Cavalli inizierà molto prima.

Il Piacenza ha scelto di iniziare la nuova stagione nel cuore della città. È lì che i tifosi, già mobilitati da giorni, potranno abbracciare non solamente i giocatori e lo staff della prima squadra, ma tutto il mondo biancorosso, fatto di tantissimi ragazzi del settore giovanile, di allenatori e di dirigenti che ogni giorno lavorano con impegno per far funzionare una macchina così grande e complessa.

Come ormai tradizione, nel corso della serata saranno anche svelate le nuove maglie per la stagione che inizierà domenica con la sfida interna di Coppa Italia contro la Correggese.

Sul palco, ovviamente, anche soci e dirigenti al gran completo.

Sarà, inoltre, possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale e chissà che proprio in piazza Cavalli si possa superare quota mille: attualmente le tessere sono oltre 900.