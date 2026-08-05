Piace, il livello si alza: oggi sfida alla Giana

Tra campo e mercato il Piacenza ha fretta di crescere. Per capire a che punto sono dopo 15 giorni di intensa preparazione, i biancorossi affrontano oggi alle 18 a Lugagnano la Giana Erminio, formazione di Serie C (ingresso gratis per gli abbonati). Mister Arnaldo Franzini potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Anthony Taugourdeau (nella fase finale del recupero post-operazione alla caviglia) e Jacopo Silva (che non disputa le amichevoli in attesa di definire il proprio futuro).

Giocherà uno spezzone di gara anche Enrico Manzi, terzino classe 2008 arrivato in prestito dal Torino. Rispetto alla gara di domenica scorsa contro l’Inter Primavera oggi torna tra i disponibili Manuel Poledri, che ha superato il leggero acciacco.

Ma gli uomini a centrocampo sono comunque contati. Il mercato biancorosso si concentra sempre su Paolo Rrapaj del Ravenna, operazione che resta possibile, ma molto complessa.



Discorso particolare quello di Barba: aggregato alla rosa, ha disputato una buona seconda parte di gara domenica, dimostrando di poter tornare a buon livello. Ma il suo eventuale tesseramento deve essere ancora attentamente valutato dallo staff tecnico. In ogni caso, anche oggi giocherà.