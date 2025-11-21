Piace, resta il problema del gol: il club chiude per Quaggio, salta Vuthaj

L'uscita di scena dalla coppa Italia per mano della Correggese, ha dato impulso ulteriore alla volontà del Piacenza di provare in ogni modo a conquistare la promozione in Serie C. Viste le ormai croniche difficoltà in zona-gol, la società si è mossa e ha raggiunto l'accordo per portare in biancorosso Alessio Quaggio, in uscita dal Pavia. L'ex Vigor Carpaneto, classe 1999, in passato ha indossato anche le maglie di Desenzano e Casatese. Oltre al 26enne, il ds Carlo Zerminiani ha allacciato contatti con Dardan Vuthaj, trentenne centravanti albanese, ora in forza al Chieti. Ma la trattativa per il bomber che vanta esperienze, tra le altre, al Foggia e al Novara, non si è conclusa positivamente.