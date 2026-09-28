Piace, torna Mazzaglia ma si ferma ancora Sereni

Il Piacenza puntella il centrocampo: è ormai fatta per il ritorno in biancorosso di Andrea Mazzaglia, rinforzo reso consigliabile dalle condizioni ancora insondabili di Taugourdeau e dall’infortunio che ha colpito Gianluca Barba. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli con la Folgore Caratese, la società che ha acquistato il giocatore dal Como. Oltretutto, Mazzaglia è un classe 2006, quindi rientra ancora nella qualifica di Under.

Il giocatore potrebbe arrivate a Piacenza già nelle prossime ore.

Pessime notizie dall’infermeria invece: una recidiva del precedente infortunio muscolare al flessore della gamba sinistra ferma Marcello Sereni per altre quattro settimane.