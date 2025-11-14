Piace, Zaffalon fuori almeno tre mesi. Taugourdeau resta ai box

Si ferma Lorenzo Zaffalon, e ne avrà per almeno tre mesi, resta ai box anche Anthony Taugourdeau. Il Piacenza prepara la sfida con il Lentigione di domenica prossima (12° turno del campionato del girone D di Serie D) e mister Arnaldo Franzini ieri ha incassato il verdetto degli esami cui si è sottoposto il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta: novanta giorni almeno per guarire da una lesione alla regione addominale che con tutta probabilità, costringerà la società a un ricorso extra al prossimo calciomercato di riparazione. Nel delicato match di domenica prossima al Garilli marcherà visita anche il regista francese, ancora in via di guarigione dalla forte distorsione alla caviglia sinistra. Il transalpino potrebbe rientrare tra un paio di settimane e anche l'impegno di coppa Italia (19 novembre al Garilli con la Correggese) sembra traguardo poco percorribile per l'ex Lumezzane.