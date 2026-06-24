Poledri biancorosso fino al 2028

Il Piacenza Calcio ha comunicato il rinnovo di contratto del centrocampista Manuel Poledri (classe 2000), che ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2028.

Nella stagione appena conclusa, Poledri è stato senza dubbio una delle note più positive: impiegato in più ruoli (in particolare mediano davanti alla difesa e mezz'ala), ha giocato 34 partite e messo a segno 5 reti.