Primo abbraccio al nuovo Piace

Il test non sarà dei più probanti, visto che si troveranno di fronte una rappresentativa di calciatori dilettanti, ma i giocatori del Piacenza hanno oggi alle 18 la prima occasione di mettersi in mostra davanti ai propri tifosi.

I quali, per inciso, dovrebbero affollare numerosi il campo sportivo di Monticelli, teatro del debutto stagionale, organizzato proprio per avere un primo contatto con i sostenitori, in particolare con quelli della zona orientale della nostra provincia.

Mister Arnaldo Franzini, come logico, ruoterà tutti gli elementi a propria disposizione, compresi i tanti giovani che per ini questo inizio di preparazione al Garilli stanno integrando la rosa e che stanno molto ben impressionando (Trombetta e Fofana in primis).

La Curva Nord ha invitato tutti i piacentini a sostenere già da oggi i biancorossi: ritrovo allo stadio alle 16.30 e successiva partenza per Monticelli.

Inter e Giana Erminio

Il Piacenza è atteso domenica da un impegno più probante contro la Primavera dell’Inter, alle 18 al Garilli. Sarà aperta solo la tribuna, biglietti in vendita allo stadio dalle 16.30 alle 18.45, prezzo unico 10 euro. Gli abbonati alla stagione 2026/27 avranno diritto all’ingresso gratuito, fino alle 18.30 di potrà anche rinnovare l’abbonamento.

Modalità identiche per l’amichevole di mercoledì 5 agosto alle 18 a Lugagnano contro la Giana Erminio. Biglietto a 5 euro da comperare in loco; gratis per gli abbonati.