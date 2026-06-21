Splendido Piace: Under 17 alla finalissima nazionale
Gli Allievi Élite superano il Ferrini Cagliari in rimonta e vincono il girone di semifinale
Gabriele Faravelli
|6 ore fa
semifinale allievi squadra e staff festa
In rimonta a con tanto cuore il Piacenza Under 17 si prende la finalissima nazionale Allievi Élite. Nel secondo tempo le zampate di Dushanov e De Pietri ribaltano un coriaceo Ferrini Cagliari, arrivato al “Bertocchi” con il coltello tra i denti e bravo a passare in vantaggio nel secondo tempo con Meloni, ma c'è stato poco da fare contro i ragazzi di mister Tornari. Non era una vera e propria semifinale, ma in sostanza ci andava molto vicino: era l'ultima partita del triangolare che insieme a Piacenza e Cagliari vedeva nel raggruppamento anche il Cjarlins Muzane, gare terminate in pareggio fin qui (Cjarlins-Piacenza 3-3 e Ferrini-Cjarlins 1-1), serviva dunque una vittoria a entrambe per qualificarsi per la finale evitando complicati calcoli di classifica avulsa.
Domenica prossima alle 17.30 allo stadio “Nanni” di Bellaria Igea Marina (Rimini) contro il Grifone Calcio.
Domenica prossima alle 17.30 allo stadio “Nanni” di Bellaria Igea Marina (Rimini) contro il Grifone Calcio.
Il tabellino
Piacenza-Ferrini Cagliari 2-1
Piacenza: Rusca, Eridano, Olivari, Dushanov (49' st Sankara), Guzzaloni, Bandini, Tinelli (17' st Carrisi), Lucci, De Pietri (47' st Pellizzari), Dellagiovanna (37' st Polenghi), Mazzuchelli (43' st Caramatti). A disposizione: Fumi, Silva, Belli. All.: Tornari.
Ferrini Cagliari: Marongiu, Carta, Usai, Congia M. (35' st Chiavini), Podda (47' st Mannu), Arisci, Avaro (20' st Palazzo), Montalto (20' st Valle), Floris, Fanni, Meloni (45' st Tonelli). A disposizione: Manca, Asunis, Congia L. All.: Cordeddu.
Arbitro: Rastellino (Seregno), assistenti Monelli (Busto Arsizio) e Lattarulo (Treviglio).
Reti: 13' st Meloni (F), 19' st Dushanov (P), 32' st De Pietri (P).
Espulso Polenghi (P) al 46' st per doppia ammonizione. Ammoniti: Meloni (F), Lucci (P), Valle (F), Polenghi (P).