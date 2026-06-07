Under 17 spettacolare, ma arriva un solo punto

Inizia con un pirotecnico 3-3 sul campo udinese del Cjarlins il secondo triangolare della fase nazionale Élite de Piacenza Under 17. Un vero peccato per gli Allievi di Tornari, sempre avanti nel punteggio, ma riacciuffati ogni volta dai friulani, che alla fine portano a casa un meritato pareggio. De Petri porta avanti i biancorossi al 17', ma sul finire del primo tempo Zentilin approfitta di un errato disimpegno per pareggiare.

Nella ripresa, immediato 2-1 di Olivari, ma Grilanc al quarto d'ora pareggia di nuovo.

Altro botta e risposta: De Petri fa doppietta per il 2-3, Mosetting al 38' fissa il 3-3.

Piacenza e Cjarlins ora hanno entrambe un punto in classifica, domenica prossima secondo turno del triangolare tra Ferrini Cagliari e Cjarlins;, domenica 21 giugno alle 16 toccherà di nuovo ai biancorossi per il terzo e ultimo turno al Bertocchi contro i sardi.

Il tabellino

Cjarlins Muzane-Piacenza 3-3

Cjarlins Muzan: Hajdic, Modolo Perelli, Errico (30’ st Dilitta), Pontonutti, Grilanc, Comar, Vidon (21’ st Mosetting), Pittao (45’ st Masotti), Rabassi (33’ st Vosca), Furlan (41’ st Grop), Zentilin. A disposizione: Gosdan, Vaccaro, Canovic, Sacchetti. All.: Cossettini.

Piacenza: Masini, Eridano, Olivari, Lucci (20’ st Tinelli), Guzzaloni, Bandini, Vargas (16’ st Mazzucchelli), Caroprese (1’ st Carrisi), De Pietri (41’ st Caramatti), Dellagiovanna, Dushanov. A disposizione: Rusca, Forte, Polenghi, Di Giacomo, Chierici. All.: Tornari.

Reti: 17’ pt e 27’ st De Pietri (P), 39’ pt Zentilin (C), 1’ st Olivari (P), 13’ st Grilanc (C), 38’ st Mosetting (C).

Arbitro: Garraoui (Pordenone), assistenti Rufrano (Maniago) e Fragiacomo (Gradisca D’Isonzo).