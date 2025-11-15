Piacenza, out anche Mustacchio. Franzini: «Dobbiamo andare oltre alle assenze»

È un Piacenza che deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni quello che domenica affronterà il Lentigione al Garilli. Agli stop di Taugourdeau e Zaffalon si è aggiunto il capocannoniere di squadra Mustacchio, out per un edema al polpaccio dopo un colpo subito contro il Progresso. Non al meglio e quindi in dubbio D’Agostino, Lordkipanidze e Garnero.

Mister Arnaldo Franzini, in conferenza stampa, ha provato a tenere alto il morale dei suoi: «Dobbiamo andare oltre alle assenze, purtroppo accadono periodi così in un campionato. Ogni partita ora è importante per restare agganciati al treno di vetta, il Lentigione è in una condizione fisica ottima e non è un caso vederlo nelle prime posizioni».