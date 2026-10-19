Poledri, Lancellotti, Ferranti e Burgazzoli a Zona Calcio

C'è una squadra piacentina che sta dominando il girone B di Serie D: non è il Piacenza, ma il Nibbiano&Valtidone, che ieri ha vinto ancora (1-0 a Brusaporto) ed ha addirittura allungato in vetta. Ora i biancazzurri hanno 5 punti di distacco sul Chievo. Al loro inseguimento c'è anche il Piacenza, protagonista di una convincente vittoria per 3-1 sull'ostico Caldiero. Saranno loro le squadre in copertina questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Peccato, invece, per il Fiorenzuola, che resta nelle zone basse dello stesso girone, dopo la rimonta con sconfitta subita sul campo della Pavonese.

Ospiti in studio, il centrocampista biancorosso Manuel Poledri e l'attaccante biancazzurro Gianmarco Lancellotti.



Di tutto questo e degli avvincenti campionati di Prima, Seconda e Terza si parlerà questa sera assieme a immagini, commenti e tantissimi gol.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. Ma ieri è stata una grande giornata anche in Eccellenza, con la Bobbiese sconfitta solo di misura dalla corazzata Spal davanti a 500 spettatori e le esaltanti vittorie di Pontenurese e Castellana Fontana. Per non parlare della Promozione, dopo il Gotico capolista è tallonata da un ottimo Carpaneto Chero (ospiti stasera mister Andrea Ferranti e l'attaccante Matteo Burgazzoli).Di tutto questo e degli avvincenti campionati di Prima, Seconda e Terza si parlerà questa sera assieme a immagini, commenti e tantissimi gol.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.