Raffini, Boccenti e tanti gol a Zona Calcio
Stasera in diretta alle 20.30 torna la trasmissione sportiva di Telelibertà
Redazione Online
|12 ore fa
È stato decisamente positivo il fine settimana delle squadre piacentine. Nel girone B di Serie D, al netto della quarta sconfitta consecutiva del Fiorenzuola, vanno esaltati il successo del Piacenza e soprattutto del Nibbiano, primo a punteggio pieno in attesa del posticipo di questa sera del Chievo.
Tra i biancorossi si è sbloccato bomber Simone Raffini, che con una tripletta ha trascinato la squadra alla vittoria per 3-1 sul Real Calepina, mentre una magia di Filiciotto direttamente da corner ha consegnato ai biancazzurri i tre punti sul campo del Pro Palazzolo. E domenica ci sarà un Nibbiano-Chievo di altissima classifica. Proprio Raffini e il difensore del Nibbiano Filippo Boccenti saranno ospiti in studio.
Tra i biancorossi si è sbloccato bomber Simone Raffini, che con una tripletta ha trascinato la squadra alla vittoria per 3-1 sul Real Calepina, mentre una magia di Filiciotto direttamente da corner ha consegnato ai biancazzurri i tre punti sul campo del Pro Palazzolo. E domenica ci sarà un Nibbiano-Chievo di altissima classifica. Proprio Raffini e il difensore del Nibbiano Filippo Boccenti saranno ospiti in studio.
In Eccellenza c'è una piacentina in vetta: si tratta della Bobbiese, capace di superare 2-1 il Medolla e di agganciare la Vianese, in compagnia peraltro della Spal. Bene anche Pontenurese e Castellana Fontana.
In Promozione, due vittorie in altrettante gare per il Carpaneto Chero (ieri 3-0 alla Lugagnanese nel derby), capolista con il Luzzara.
In Promozione, due vittorie in altrettante gare per il Carpaneto Chero (ieri 3-0 alla Lugagnanese nel derby), capolista con il Luzzara.
Gol, immagini e commenti di tutte queste gare e dei campionati di Prima, Seconda e Terza categoria a partire dalle 20.30 su Telelibertà con Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati in onda ogni lunedì.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
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