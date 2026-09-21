Raffini, Boccenti e tanti gol a Zona Calcio

È stato decisamente positivo il fine settimana delle squadre piacentine. Nel girone B di Serie D, al netto della quarta sconfitta consecutiva del Fiorenzuola, vanno esaltati il successo del Piacenza e soprattutto del Nibbiano, primo a punteggio pieno in attesa del posticipo di questa sera del Chievo.

Tra i biancorossi si è sbloccato bomber Simone Raffini, che con una tripletta ha trascinato la squadra alla vittoria per 3-1 sul Real Calepina, mentre una magia di Filiciotto direttamente da corner ha consegnato ai biancazzurri i tre punti sul campo del Pro Palazzolo. E domenica ci sarà un Nibbiano-Chievo di altissima classifica. Proprio Raffini e il difensore del Nibbiano Filippo Boccenti saranno ospiti in studio.

In Eccellenza c'è una piacentina in vetta: si tratta della Bobbiese, capace di superare 2-1 il Medolla e di agganciare la Vianese, in compagnia peraltro della Spal. Bene anche Pontenurese e Castellana Fontana.

In Promozione, due vittorie in altrettante gare per il Carpaneto Chero (ieri 3-0 alla Lugagnanese nel derby), capolista con il Luzzara.