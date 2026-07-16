Simone Guerra rinnova con la Juve

Bravo, affidabile, longevo: Simone Guerra è un bel pezzo di storia del calcio piacentino, che alla soglia dei 37 anni continua a essere la bandiera della Juventus Next Gen, Serie C.

Hai da poco firmato il nuovo contratto, il quarto in bianconero.

«È una bella soddisfazione, la testimonianza di una fiducia reciproca, di un rapporto di cui mi sento interprete fortunato: mi sento cresciuto come uomo e come calciatore».

La tua è una bella età per un calciatore: come ti senti?

«Abbiamo iniziato gli allenamenti lunedì scorso, mi sento bene, mi sento pronto ad un’altra stagione, nella quale voglio dare una grossa mano alla squadra».

Obiettivi personali?

«Vorrei riuscire ad arrivare ancora in doppia cifra in fatto di gol, ma per me è più importante rappresentare qualcosa di utile per la mia squadra».

Parliamo un po’ di Piace?

«Continua ad essere strano vederlo nei dilettanti, spero davvero che questo sia l’anno buono per tornare almeno in Serie C, dopo qualche stagione complicata. Anch’io, come tutti i piacentini, ho molta fiducia nel nuovo socio che è entrato da poco».