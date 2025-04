"Tante idee per il Piace, ma prima salviamoci"

È Arnaldo Franzini l'uomo giusto per il Piacenza della prossima stagione? Un suo eventuale ritorno sarebbe affascinante e sicuramente gradito ai tifosi biancorossi, ma per il momento la domanda deve necessariamente rimanere in sospeso, almeno fino a quando il Piace non sarà certo della permanenza in Serie D. E Carlo Zerminiani rimarrà per poter riformare eventualmente la coppia che ha fatto tanto bene al Lumezzane? In questo caso la risposta è positiva, lo ha detto lo stesso direttore sportivo ospite ieri sera a Zona Calcio. «Io ho già un accordo con la società - ha spiegato Zerminiani - se non succede qualcosa di diverso resterò, mi piacerebbe molto rimanere». Decisamente differente il pensiero su Franzini, attualmente si pensa ad altro: «Gli ho scritto dopo l'esonero, abbiamo condiviso tanto al Lumezzane, ma ora queste cose sono lontane per noi e la testa è focalizzata solamente su questo finale di stagione. Le idee per la prossima non mancano, ma prima dobbiamo chiudere bene questa, con la salvezza».

Ci pensa anche il Fiorenzuola, a cominciare dal prossimo turno di giovedì in casa contro il Lentigione. Pur battuto pesantemente dal Ravenna è comunque ancora vivo, come ha assicurato il difensore Matteo Lomolino. «Stanotte ho fatto fatica a dormire per il ko di Ravenna...Sappiamo che è durissima, ma noi ci dobbiamo credere fino a quando la matematica non ci condannerà. Il nostro compito è andare in campo e dare il massimo per non avere nulla da rimproverarci a fine campionato».

Nell'ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall'Eccellenza alla Terza Categoria: ospiti Massimo Mazza, direttore sportivo della Borgonovese, Carlo Nepi e Gianluca Cavozzi, rispettivamente responsabile del settore giovanile e allenatore della squadra Allievi 2008 del Carpaneto Chero