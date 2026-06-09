Un altro Russo, ma il Piace questa volta sogna il bomber della Pistoiese

Federico Russo è il primo nome ad emergere. Si parla di Piacenza Calcio e di rinforzi in vista del prossimo campionato di Serie D: l'attaccante 29enne della Pistoiese, 14 gol nell'ultima stagione, è tra gli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Arnaldo Franzini. Un obiettivo ambizioso e non troppo semplice, visto che sul giocatore sembra voler puntare ancora la formazione arancione.

Nel frattempo, già nella prossima settimana, è previsto la sottoscrizione dell'atto notarile che porterà il giovane impreditore russo-svizzero, Kirill Bosov, a diventare socio del club biancorosso con una quota considerevole, appena al di sotto del 50%.