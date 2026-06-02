Un piacentino fondatore e capitano della Nazionale Rotaract

C’è tanta Piacenza dietro la Nazionale italiana di calcio del Rotaract, associazione di servizio che promuove attività rivolte alla promozione della società e delle comunità locali.

A ideare e a promuove la squadra calcistica è stato, infatti, Lorenzo Pancini, piacentino doc, già presidente del Rotaract Club Piacenza e oggi rappresentante distrettuale del Distretto Rotaract 2050 (che riunisce 30 club dislocati nelle province di Cremona, Brescia, Lodi, Mantova, Pavia, Piacenza e in alcuni comuni della Città Metropolitana di Milano).

«Il progetto - commenta Pancini, che in campo gioca come portiere - nasce con l’obiettivo di unire i soci rotaractiani di tutta Italia attraverso lo sport, trasformando il calcio in uno strumento concreto di servizio e solidarietà. L’iniziativa, promossa dal Distretto Rotaract 2050, ha ricevuto il sostegno di tutti i 14 distretti Rotaract italiani della zona 14 (Italia, Malta, San Marino e Principato di Monaco), a testimonianza del forte spirito di unità della nostra associazione».

Pancini non poteva dunque che essere anche capitano della squadra, che ha già debuttato in una sfida, ovviamente con scopo benefico, giocata a Roma contro la Dinamo Tru.Co.Bra (fondata nel 2023 nei quartieri Trullo, Corviale e Bravetta), associazione attiva sul fronte dell’inclusione e capitanata da Jacopo David, fratello del noto cantate romano Damiano David, frontman dei Maneskin, da sempre vicino alla società sportiva e alle sue attività sul territorio.