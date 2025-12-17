Calendario Acsi, 14 appuntamenti nel 2026
Ciclismo amatoriale, si parte il 6 gennaio da Carpaneto
Luca Ziliani
|1 ora fa
CICLISMO Prosegue l'onda lunga dei risultati di rilievo per l'Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina che ha brillato su due fronti piemontesi con altrettanti atleti. In terra novarese, nella trentottesima edizione della Omegna-Monte Quaggione (seconda prova Alpi Quota 1000), valevole come campionato nazionale Acsi della Montagna, Dario Salvaderi ha conquistato l'argento nella propria categoria Master 5, oltre a chiudere in top ten assoluta con un ottimo ottavo posto. Per lo scalatore lodigiano, l'ennesima perla di una stagione fin qui brillante e costellata di successi e podi conquistati negli appuntamenti perlopiu in terra piemontese particolarmente adatti a chi va forte in salita. A proposito di Piemonte: il torinese Francesco Vai, uno dei volti nuovi dell'Asd Programma Auto nella stagione 2025, ha brillato nella Gran Fondo di Tortona, dove ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta, oltre a salire sul gradino piu basso del podio della propria categoria. Vai si trova ora in testa alla graduatoria della challenge (circuito di piu prove) Coppa Piemonte. Nuove soddisfazioni, dunque, per la societa bianconera presieduta da Piergiorgio Zambelli, che nell'ambito della propria attivita accoglie anche il cicloturismo. Luca Ziliani Nella foto, Francesco Vai (Asd Programma Auto) in sella Nell'altra immagine, la premiazione di Dario Salvaderi, primo da sinistra
Quattordici appuntamenti, spalmati tra inizio gennaio e metà ottobre, per un calendario maggiormente a vocazione amatoriale rispetto al precedente, senza tralasciare il cicloturismo. Sono queste le coordinate del calendario delle manifestazioni della stagione 2026 reso noto dall’Acsi. La lista degli eventi arriva a una decina di giorni dall’annuncio dell’accordo tra Acsi e Federciclismo per la riattivazione della convenzione del 2025, oggetto di tensioni tra i due enti.
Il 2026 dell’Acsi piacentina si aprirà all’Epifania a Carpaneto con la “Gelo Bike”, raduno cicloturistico di mountain bike e tradizionale evento di inizio anno. La prima gara amatoriale su strada, invece, sarà il 29 marzo a Le Mose, mentre aprile vedrà il 12 il cicloraduno di mountain bike a Rivergaro.
Doppio appuntamento a maggio: il 3 cicloraduno a Piacenza, seguito il 24 maggio dal campionato provinciale su strada a Mortizza. Giugno sarà il mese più caldo del calendario con un poker di date nell’arco di tredici giorni. Agli estremi, i cicloraduni a Castell’Arquato (il 2) e al Cerro (14), intervallati dalla Randonnée Valli Piacentine a Carpaneto (7 giugno) e dalla gara amatoriale di Gropparello (13). Altra gara estiva a Gazzola (11 luglio), con il bis di fine estate a Valconasso il 27 settembre, mese che vede anche i cicloraduni di Bettola (mountain bike, 6 settembre) e Cortemaggiore (strada, 13 settembre). Il gran finale con il Memorial Faccini a Sant’Antonio di Castell’Arquato, gara amatoriale in agenda il 17 ottobre.
«Sono aumentate le gare - commenta Matilda Fummi, vice responsabile provinciale Acsi Ciclismo - mentre restano stabili tesserati e società, rispettivamente al momento più di 450 e 14, con la speranza strada facendo di aumentare i tesserati».
