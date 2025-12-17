Calendario Acsi, 14 appuntamenti nel 2026

Quattordici appuntamenti, spalmati tra inizio gennaio e metà ottobre, per un calendario maggiormente a vocazione amatoriale rispetto al precedente, senza tralasciare il cicloturismo. Sono queste le coordinate del calendario delle manifestazioni della stagione 2026 reso noto dall’Acsi. La lista degli eventi arriva a una decina di giorni dall’annuncio dell’accordo tra Acsi e Federciclismo per la riattivazione della convenzione del 2025, oggetto di tensioni tra i due enti.

Il 2026 dell’Acsi piacentina si aprirà all’Epifania a Carpaneto con la “Gelo Bike”, raduno cicloturistico di mountain bike e tradizionale evento di inizio anno. La prima gara amatoriale su strada, invece, sarà il 29 marzo a Le Mose, mentre aprile vedrà il 12 il cicloraduno di mountain bike a Rivergaro.

Doppio appuntamento a maggio: il 3 cicloraduno a Piacenza, seguito il 24 maggio dal campionato provinciale su strada a Mortizza. Giugno sarà il mese più caldo del calendario con un poker di date nell’arco di tredici giorni. Agli estremi, i cicloraduni a Castell’Arquato (il 2) e al Cerro (14), intervallati dalla Randonnée Valli Piacentine a Carpaneto (7 giugno) e dalla gara amatoriale di Gropparello (13). Altra gara estiva a Gazzola (11 luglio), con il bis di fine estate a Valconasso il 27 settembre, mese che vede anche i cicloraduni di Bettola (mountain bike, 6 settembre) e Cortemaggiore (strada, 13 settembre). Il gran finale con il Memorial Faccini a Sant’Antonio di Castell’Arquato, gara amatoriale in agenda il 17 ottobre.

«Sono aumentate le gare - commenta Matilda Fummi, vice responsabile provinciale Acsi Ciclismo - mentre restano stabili tesserati e società, rispettivamente al momento più di 450 e 14, con la speranza strada facendo di aumentare i tesserati».