Canestri, mete e l'arte del kung fu a Zona Sport

Questa sera alle 21 su Telelibertà nuovo appuntamento con Zona Sport, il format sportivo condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. La copertina sarà tutta dedicata al basket di Serie B Nazionale, dopo una domenica di grandi emozioni: il derby tutto piacentino tra Assigeco e Fiorenzuola ha infiammato il Palabanca, con vittoria dei biancorossoblù per 84-71. In studio i protagonisti Leonardo Valesin (Assigeco) e Andrea Ambrosetti (Fiorenzuola), insieme al giornalista Gabriele Faravelli, per rivivere le immagini, i canestri e le emozioni del match.

Nella seconda parte, spazio al rugby di Serie A Élite con la Sitav Lyons, reduce dall’esordio in campionato sul campo dei campioni d’Italia di Rovigo. Ospiti Alberto Bottacci, Tiziano Pasini (autore della prima meta stagionale nella massima serie) e il giornalista Leonardo Piriti, per analizzare il debutto e presentare la prossima sfida casalinga contro le Fiamme Oro.

A chiudere la serata, una storia di sport e coraggio con Maurizio Tesio, maestro e campione mondiale di Wing Chun. Insieme a lui, la giovane atleta Camilla Limina. Dal tatami di Piacenza fino a Hong Kong, un racconto di rinascita e passione che unisce generazioni. Come sempre, in chiusura, la rubrica targata Acrobatic Fitness, con consigli di allenamento per ogni età. La puntata sarà disponibile on demand su Liberta.it e in replica domani alle 11.15 e 18.40, e giovedì alle 9.00 e 13.35.