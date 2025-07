Canottaggio, Gemma Ghinelli e Susanna Pedrola ai Mondiali Under 23 in Polonia

l Un sogno per due. Missione di livello internazionale per Gemma Ghinelli e Susanna Pedrola, le due atlete piacentine che questa settimana gareggeranno ai Campionati mondiali Under 23 in programma a Poznan in Polonia. Dopo le selezioni, il direttore tecnico Antonio Colamonici ha convocato i 50 Azzurri che formeranno i 16 equipaggi che saranno seguiti dall’head coach Giovanni Calabrese e dal suo staff. Di questo gruppo fanno dunque parte Gemma Ghinelli, in forza al Rowing Club Genovese, e Susanna Pedrola che porta i colori del Cus Torino. Per Ghinelli è l’esordio assoluto in questa manifestazione e sarà in gara nel singolo di coppia. «Questo è il mio primo mondiale – le sue parole – in queste due settimane di raduno ho cercato di migliorare gli ultimi dettagli e ora sono pronta, anche se si tengono sempre i piedi per terra: conquistare la Finale B sarebbe già un bel traguardo, poi ovviamente si accettano risultati migliori. In Nazionale ho trovato un gruppo molto coeso, ci siamo trovate tutte bene fin da subito ed è bellissimo vivere quest’avventura con loro». Susanna Pedrola gareggerà invece nell’otto di punta ed è reduce dall’oro conquistato ai recenti Campionati italiani assoluti al bacino della Standiana in provincia di Ravenna, dove ha messo in bacheca anche una medaglia di bronzo nel quattro di coppia. «Abbiamo trovato l’equipaggio più performante prima svolgendo le selezioni nel due senza al raduno di Piediluco e poi ci sono stati vari cambi per definire la formazione più costante. Obiettivo? Dare il meglio di noi stesse e arrivare più avanti possibile».