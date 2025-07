Canottaggio: la piacentina Gemma Ghinelli undicesima ai mondiali

Si è conclusa in maniera positiva la prima esperienza azzurra della piacentina Gemma Ghinelli ai Campionati mondiali di canottaggio Under 23, andati in scena lo scorso fine settimana a Poznan, in Polonia. La giovane atleta piacentina, cresciuta agonisticamente con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre e da un anno tesserata per il Rowing Club Genova - sodalizio remiero della città ligure in cui si è trasferita per frequentare l’Università - ha infatti concluso la gara del singolo con l’undicesimo posto finale.

Con il tempo fatto segnare nelle batterie di qualifica svoltesi giovedì scorso, Gemma Ghinelli ha guadagnato un posto per la Finale B. Nella finale valevole per i posti dal settimo al dodicesimo, la giovane canottiera piacentina - che pratica canottaggio a livello agonistico da meno di cinque anni - ha chiuso al quinto posto; l’atleta azzurra ha mantenuto a lungo la quarta posizione, prima del sorpasso negli ultimi 500 metri di gara portato a compimento dalla peruviana Zegarra.

Per la rematrice piacentina, quindi, undicesimo posto finale nella gara che ha assegnato il titolo mondiale alla svizzera Aurelia Maxima Katharina Janzen, la medaglia d’argento alla greca Eleni Diavati e il terzo gradino del podio all’australiana Romy Cantwell. Il bilancio della competizione iridata per la rematrice piacentina è sicuramente positivo; Gemma, alla sua prima esperienza mondiale con i colori azzurri dell’Italia, ha iniziato a remare circa cinque anni fa e riuscire a competere a livello internazionale in così pochi anni di pratica è senz’altro un risultato eccellente. Il prossimo obiettivo stagionale per la giovane atleta piacentina è rappresentato dai Campionati europei di canottaggio che si svolgeranno a Racice, in Repubblica Ceca, il 6 e il 7 settembre prossimi.