Canottieri Ongina, partita la stagione del rilancio

È partita nel tardo pomeriggio di ieri l'avventura della Canottieri Ongina, formazione di Serie B2 maschile che si è radunata al palazzetto di via Edison a Monticelli, dove ha sostenuto anche il primo allenamento della nuova stagione.

A tracciare la rotta è il presidente Fausto Colombi: «Il nostro intento è tornare al livello che avevamo negli anni precedenti, dopo un biennio nel complesso negativo. Anche se il girone è tosto, ambiamo alle prime posizioni della classifica, anche se poi ai play off vanno solamente le prime due. Invertire il trend negativo delle ultime due stagioni è la nostra rotta, del resto se abbiamo cambiato 12 giocatori su 14 vuol dire che non eravamo contenti di ciò che era stato fatto. Abbiamo cercato più esperienza nell'ossatura della squadra per avere maggiore maturità dal punto di vista atletico, umano e di impegno in palestra. Nella ricerca, seguendo anche alcune referenze mirate, abbiamo puntato su giocatori grintosi, dei trascinatori, che sono un po' mancati negli ultimi due anni, poi c'è anche qualche giovane in rosa».

Soddisfatto il primo allenatore Gabriele Bruni: «La società ha lavorato molto bene in estate, ora toccherà a me e a Fausto Perodi (vice allenatore, ndc) assemblare gli ingredienti. Bisognerà vedere e scoprire strada facendo quali saranno i nostri punti di forza, avendo tantissimi giocatori nuovi e dovremo trovare un equilibrio. Durante la preparazione sarà importante conoscerci e capirci, aspetto fondamentale per non perdere troppo tempo dopo quando sarà invece essenziale lavorare sui particolari. La preparazione non sarà solo fisica e tecnica, ma servirà anche alla conoscenza reciproca: questo è un passaggio fondamentale per la squadra».

Canottieri Ongina Volley stagione 2025/2026

1 Davide Rosati libero 2000 (confermato)

2 Lorenzo Mari centrale 2003

4 Tommaso Mandoloni palleggiatore 1998

5 Federico Boschi palleggiatore 1987

7 Paolo Battaglia opposto 1998

8 Luca Morchio centrale 1993

9 Alex Reyes schiacciatore 2000

10 Elio Cormio schiacciatore 1998

11 Davide Ruggeri schiacciatore 2003 (confermato)

12 Lorenzo Paratici opposto 2000

13 Roberto Stanchina libero 2006

15 Gabriele Cucchi centrale 1999

17 Riccardo Sala schiacciatore 2003

61 Daniel Imokhai centrale 2005

Staff tecnico

Coach Gabriele Bruni

Assistant coach Fausto Perodi

Scoutman Leonardo Ceccarini

Fisioterapista Alessandro Seggiaro

Preparatore atletico Paolo Parizzi

Team manager Giuseppe Derata

Società e dirigenza

Presidente Fausto Colombi

Direttore sportivo Donato De Pascali

Medico sociale Carlo Pini

Addetto logistica Osvaldo Rebecchi

Dirigente Luciano Pavanati

Dirigente e addetto agli arbitri Roberto Testa

Ufficio stampa e comunicazione Luca Ziliani

Social media manager Sofia Alchieri

Videoman Roberto Germiniasi

Fotografa Deborah Frittoli

Segnapunti Simona Trappa.