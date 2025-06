Carpaneto Chero, missione continuità: «Pensiamo alla salvezza»

Mire di salvezza senza patemi per il CarpanetoChero del presidente Pietro Filippi e del confermato mister Oreste Fassati, pronto eventualmente ad alzare il tiro semmai si concretizzasse il ventilato ingresso in società dell’ex patròn del Noceto (già sponsor della realtà biancazzurra), Massimo Barella, con conseguente ed ulteriore potenziamento della rosa.

Organico che ad oggi conta su 21 unità, tra confermati ed mirati innesti (per il momento 6), distribuiti per ogni reparto.

Quasi tutti presenti, vertici dirigenziali compresi, al primo appuntamento in vista della stagione che verrà che si è tenuto al “San Lazzaro”, preludio al raduno fissato per il 9 agosto.

L’auspicio di tutti è che la quarta avventura di fila in Promozione si riveli molto meno tribolata della precedente, benché conclusa felicemente nell’appendice dei playout.

Stavolta tocca al vice presidente Paolo Camoni esternare il pensiero della società a mercato (quasi) completato: «Preferisco dirlo sottovoce, ma siamo convinti di aver alzato la fisicità ed il livello qualitativo dell’organico, oltre ad averlo ringiovanito parecchio. Gruppo squadra tra l’altro sano, di bravi ragazzi pronti a remare in una unica direzione agli ordini di un tecnico, Fossati, che sa il fatto suo e che merita il totale appoggio e supporto di noi dirigenti».

Obiettivi?

«Non ci nascondiamo – risponde – che ci attende un campionato sempre più tosto, tra l’altro con una squadra e due partite in meno rispetto alle passate edizioni. Però sono fiducioso circa il fatto che sapremo approcciarlo per il meglio. E chissà mai che non ci riesca di interpretare il ruolo di mina vagante, fermo restando che l’obiettivo primario resta la salvezza».

L’organico biancazzurro

Portieri: Andrea Raffetti (89, conf), Riccardo Crivelli (93, dalla Borgonovese).

Difensori: Filippo Facchini (02, dall’Alsenese), Emanuele Arodotti (90, conf), Tommaso Maroadi (04, conf), Nicolas Silva (98, conf), Simone Siviero (01, conf), Andrea Talignani (90, conf), Alessandro Vago (98, conf), Matteo Ferrario (03, conf).

Centrocampisti: Christian Bonini (00, conf), Domenico Murro (99, dalla Sannazzarese), Andrea Partelli (87, conf), Daniele Bottazzi (00, conf), Luca Di Mauro (94, conf), Klejd Haliti (05, conf), Lorenzo Picciotti (03, conf).

Attaccanti: Konan Kadjo Junior (01, dall’Alsenese), Mohamed Mansour (98, dalla CastFontana), Federico Gazzola (02, conf), Riccardo Manna (01, conf).

Organigramma

Presidente: Pietro Filippi.

Vicepresidente: Paolo Camoni.

Dg e dt: Cesare Savi.

Segretaria: Elena Serena.

Allenatore: Oreste Fossati.

Vice allenatore: Davide Ferdenzi.

Pr. atl.: Andrea Soressi e Kevin Guglielmetti.

Pr. portieri: Riccardo Soresi.

Team manager: Luca Fava.

Dir. acc: Francesco Speroni e Luigi Lugani.

Fisioterapista: Giorgia Corpini.

Recupero infortunati: Ovidio Tronchini.