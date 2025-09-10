Casati, Cretella e Perotti subito d'oro

L'Atletica Piacenza riparte alla grande dopo la pausa estiva, dimostrando subito il suo valore al trofeo Città di Busseto, svoltosi sabato. La manifestazione ha visto gli atleti biancorossi protagonisti, conquistando ottimi risultati e diversi record personali.

Il risultato più eclatante è stato quello di Emma Casati, che ha dominato i 3.000 metri femminili, conquistando un meritatissimo oro con un tempo di 10'34"71. La sua prestazione ha confermato l'ottimo stato di forma dell'atleta.

Grande protagonista anche il giovane Icaro Cretella, che ha brillato nella categoria Cadetti. Per lui una doppia medaglia d'oro: nel salto in alto ha stabilito il suo nuovo record personale con un salto di 1,78 metri, e ha replicato l'impresa nel salto in lungo, salendo sul gradino più alto del podio con una misura di 5,59 metri. A completare il podio nel salto in alto, l'ottima prova di Valentino Palpi, che ha conquistato l'argento migliorando il suo primato personale con 1,74 metri.

Non è stato da meno il talento di Milo Perotti, che nella categoria Ragazzi ha realizzato una splendida doppietta d'oro. Ha trionfato nel salto in lungo con 4,88 metri e ha dimostrato la sua velocità vincendo anche i 60 metri con un tempo di 8"42.

Le prestazioni di questi atleti hanno segnato un ritorno in grande stile per l'Atletica Piacenza, che si prepara ad affrontare la seconda parte della stagione con rinnovato entusiasmo e grandi aspettative.