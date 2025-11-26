Castellana Fontana avanti, superato il CarpaChero

Nel ricco mercoledì del calcio dilettantistico piacentino spicca la vittoria per 1-0 della Castellana Fontana, che esce vittoriosa dalla sfida sul campo del Carpaneto Chero nei sedicesimi della Coppa di Promozione: a decidere la partita è il gol di Mattioli.

La brutta notizia per i ragazzi di mister Massimo Ciotola arriva però dal recupero di campionato: il Futura Fornovo Medesano, infatti, vince 2-1 a Boretto e agguanta i piacentini al secondo posto della graduatoria, due punti alle spalle della capolista Gotico.

In Prima categoria, invece, finisce 2-2 l’atteso confronto tra Lugagnanese e Sporting Fiorenzuola (Maggi e Bianchi in gol per i locali; Signaroldi e Dametti in rete per la squadra ospite), mentre è il gol di Cordani che consente allo Junior Drago di compiere uno scatto salvezza avendo la meglio sull’Audax Fontanellatese.

In Seconda categoria A, finisce 1-1 tra BobbioPerino e Podenzano (i gol sono di Schiavi e Molina), mentre termina 1-0 per il San Polo la sfida con il Gossolengo Pittolo. La rete decisiva nella ripresa, su punizione, è opera di Cassinelli.

In Terza B, infine, importante vittoria per 3-1 dell’Omi, che ha la meglio sulla Fortitudo 2025; tre reti anche per la Primogenita, che si aggiudica la gara sul campo del Gerbido con il risultato di 3-0.

PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



