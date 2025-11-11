C’è il mitico Parioli tra Borgotrebbia e il salto in Serie A1

C’è un circolo che ha fatto la storia del tennis italiano tra Borgotrebbia e la Serie A1, risultato mai ottenuto da nessuna squadra piacentina.

Questa mattina la federazione ha effettuato il sorteggio dei playoff che vedranno impegnate le vincitrici degli otto gironi di qualificazione e a Piacenza è toccato uno degli avversari peggiori: il Tennis Club Parioli di Roma.

«È uno dei circoli storici della Capitale e con la sua storia centenaria ha contribuito a scrivere le pagine più belle ed importanti del tennis italiano», si legge nella presentazione sul sito web, dove campeggiano le foto dei giocatori più rappresentativi, a cominciare da Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.

Ma il Tennis Club Borgotrebbia, che ospiterà l’andata il 23 novembre sui campi veloci indoor e farà visita alla terra rossa romana all’aperto il 30, non giocherà solo contro storia e prestigio. «Era uno degli avversari peggiori che ci potesse capitare - commenta il direttore tecnico, Gianluca Beghi - ma siamo davvero onorati di andare in uno dei circoli più importanti d’Italia. In rosa hanno giocatori molto forti, come l’austriaco Lucas Neumayer, attualmente 188 nella classifica Atp, e Gabriele Pennaforti, che è attorno al posto 500. I due ragazzi del vivaio sono classificati 2.5, quindi sicuramente hanno un’ottima squadra».

Borgotrebbia, però, non si lascia assolutamente spaventare: «Siamo carichi e vogliosi di giocare questa sfida così importante e difficile, ma allo stesso tempo esaltante. Giocare su due superfici e in condizioni così differenti a distanza di una settimana potrà avere un peso, ma pensiamo positivo e siamo convinti di poterci giocare le nostre opportunità. Sono tutte esperienze che fanno crescere i nostri giovani e tutta la nostra organizzazione».