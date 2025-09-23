Liberta - Site logo
"Ciao Dani": commozione nel ricordo di Daniele Perini

Prima della gara del campionato Under 19 Élite Alsenese-Gossolengo commemorato il giovane tragicamente scomparso

Manrico Lamur
|1 ora fa
"Ciao Dani": commozione nel ricordo di Daniele Perini
1 MIN DI LETTURA
Per la prima volta Alsenese e Gossolengo si sono trovate di fronte nel campionato Under 19 Élite. Grande commozione prima dell’inizio della partita quando le due formazioni hanno ricordato Daniele Perini, il 24enne dell’Alseno Calcio scomparso domenica precipitando in un dirupo sul monte Penna. Le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento, gli ex compagni dell'Alsenese hanno indossato la maglietta "Ciao Dani".
Per la cronaca, la sfida è finita 5-1 e un grave infortunio è occorso a Galli dell’Alsenese che in un contrasto ha appoggiato male la caviglia ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio a Fidenza.
Questa sera alle 20.30 a Lusurasco un altro momento di ricordo per il giovane scomparso, prima di Alseno-Fortitudo di Terza categoria, rinviata per il grave lutto che ha colpito la squadra di casa, dove Perini militava.

