Ciccio Cosenza, lo struggente ricordo di Graziano Fiorita

"E’ l’una di notte. Sono passate forse 36 ore dalla notizia e sono in una camera d’albergo a Lecce, a casa tua, solo a piangere come un bambino, nemmeno alla scomparsa di mio padre avevo versato tante lacrime perché li dovevo essere forte per mio fratello e per mia madre ma per te non riesco, Big Jim come ti chiamavo io".

Inizia così lo struggente ricordo di Francesco Cosenza indirizzato all'amico Graziano Fiorita, giovane fisioterapista del Lecce, scomparso improvvisamente a 47 anni, gettando nello sconforto l'ambiente salentino. Un addio che ha colpito profondamente anche l'ex difensore del Piacenza e attualmente centrale difensivo del Gotico Garibaldina che, in passato, ha indossato anche la maglia del Lecce.

"Non riesco perché quello che ti è successo mi fa pensare che veramente allora non siamo eterni, forti e indistruttibili come piaceva dire a noi. Tu che non conoscevi il giubbotto e che ogni volta che ti volevo fare rosicare provavo a stringerti con le mie mani il bicipite e nonostante la tua stazza ti lamentavi che ti rimanevano i segni. Le risate quando sfottevamo Lu Congedo. Tu eri già entrato in campo, soccorso uno di noi, fatta la fasciatura e lui ancora doveva alzarsi dalla panchina..... - si legge nel lungo post pubblicato su Instagram dal difensore ormai 39enne -.