Ciclismo su pista, argento in Olanda per quattro "panterine" piacentine in azzurro
Seconda medaglia in due giorni per la Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores. Dopo l'oro di Agata Campana nel Team Sprint, ora si aggiudicano il secondo posto nell'inseguimento a squadre con un quartetto tutto societario
Luca Ziliani
August 21, 2025|2 ore fa
Le quattro "panterine" piacentine con altre atlete azzurre
Seconda medaglia in due giorni per la Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn in Olanda. Dopo l'oro di Agata Campana nel Team Sprint, le "panterine" piacentine in azzurro conquistano l'argento nell'inseguimento a squadre con un quartetto tutto societario: Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi, Linda Sanarini e Alessia Orsi.
Troppo forte la Gran Bretagna (oro con nuovo record mondiale), ma l'Italia chiude seconda davanti alla Germania. La società del presidente Gian Luca Andrina ha cinque atlete in azzurro su dodici convocate, confermandosi punto di riferimento del ciclismo nazionale giovanile.
