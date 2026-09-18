La dinastia Maserati il suo velocista: addio a Francesco

Lo sport piacentino piange la scomparsa di Francesco Maserati, ex corridore ciclista e figura molto conosciuta nell’ambito del mondo delle due ruote. Nato a San Nicolò il 20 luglio 1942, iniziò a gareggiare seguendo le orme dei fratelli maggiori Piero, Luigi e Vittorio. Se Piero e Vittorio furono ottimi Dilettanti, Luigi arrivò addirittura al professionismo, partecipando ai Giri d’Italia del 1963 e 1964.

Il giovane Francesco invece debuttò con gli Allievi del Pedale Biancorosso nel 1960 e nel glorioso sodalizio piacentino passò tre anni, per poi passare nel Gs Mais, dove trascorse altre tre stagioni, ed infine disputò ancora un triennio al Gs Zambianchi, con il quale concluse una carriera arricchita da diverse vittorie, quasi tutte ottenute in volata.