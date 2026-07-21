Sei giorni delle rose, è subito spettacolo: le frecce azzurre volano al Pavesi

Il gran ballo delle stelle, dove l’Italia non vuole mancare. E’ subito grande spettacolo al velodromo “Attilio Pavesi”, che ieri ha visto la prima giornata dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola- Sei Giorni delle Rose Bianche.

Nella serata inaugurale della kermesse fiorenzuolana, sono stati assegnati sei tornei dei 22 complessivamente in palio nell’arco dell’attesa settimana, dove la pista della Val d’Arda è da 29 anni epicentro mondiale estivo. Un appuntamento importante per campioni e campionesse che ogni anno fanno capolino a Fiorenzuola; tra le autorità presenti nella prima serata, Enrico Della Casa, presidente UEC (Union Européenne de Cyclisme) e vicepresidente UCI (Union Cycliste Internationale), mentre a incrementare lo spettacolo ci ha pensato l’esibizione del Corpo bandistico Pontolliese diretto dal maestro Edo Mazzoni con le majorettes al seguito, suonando anche l’Inno di Mameli davanti alla tribuna del velodromo.

Italiani subito ok

Per i corridori italiani, subito un’ottima partenza con tre successi in sei prove, oltre all’argento di Miriam Vece nel Keirin.