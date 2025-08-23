Un sabato amaro per le "panterine" Domani si chiudono i Mondiali Juniores

Penultima giornata dei Mondiali Juniores su pista senza medaglie per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che ieri ha fatto il tifo per due “panterine” in maglia azzurra nella rassegna iridata di Apeldoorn (Olanda).

All’ora di pranzo, la modenese Alessia Orsi (classe 2008) si è cimentata nel Chilometro Time Trial, la sfida individuale contro le lancette sulla distanza di 1.000 metri, dove l’emiliana della squadra del presidente Gian Luca Andrina ha chiuso tredicesima, fermando il cronometro sul tempo di 1 minuto 11 secondi 569, con la media di 50,301 chilometri orari. In serata, invece, è toccato a Linda Sanarini, padovana di un anno più grande (2007), difendere i colori dell’Italia nella Corsa a punti, specialità che vede una serie predeterminata di sprint a punteggio, con un bonus di 20 punti per ogni giro guadagnato. Tre i “mattoncini” conquistati dalla “panterina” veneta, che ha chiuso quattordicesima nel gruppo di atlete a pari punti che hanno sfiorato la top ten iridata.

Oggi ultima giornata

Oggi la conclusione dei Mondiali olandesi, con le gare femminili che vedranno in pista le specialità Keirin e Madison (Americana), dove la Sanarini - salvo cambiamenti in extremis dei tecnici azzurri - formerà la coppia azzurra tutta a trazione Nord Est, insieme alla friulana Chantal Pegolo. Fin qui, la Bft Burzoni VO2 Team Pink ha festeggiato due podi delle proprie atlete in forza alla nazionale italiana: la trentina Agata Campana si è laureata campionessa del mondo Juniores nel Team Sprint, la Velocità a squadre insieme alle altre azzurre Matilde Cenci e Siria Trevisan. Ben quattro, invece, le “panterine” sul podio dell’Inseguimento a squadre, con l’argento al collo di Matilde Rossignoli, Linda Sanarini, Elisa Bianchi e Alessia Orsi (tutte schierate nel quartetto della finale) al fianco di Erja Giulia Bianchi.

Risultati di prestigio nel massimo panorama internazionale di una categoria, la Juniores, che accoglie ragazze di 17 e 18 anni desiderose di spiccare il volo verso il gotha del ciclismo rosa. L’Italia, come da dolce tradizione, continua a essere un Paese ricco di talenti e vincente, con le atlete della squadra piacentina a dare un contributo sostanziale al medagliere azzurro.