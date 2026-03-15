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Vicomarino, in 400 all'incontro con la Madonnina del corridore

L'appuntamento organizzato dal Velosport borgonovese quest'anno ha compiuto cinquant’anni

Mariangela Milani
|2 ore fa
Vicomarino, in 400 all'incontro con la Madonnina del corridore
1 MIN DI LETTURA
Sono stati circa 400 i ciclisti che anche quest’anno puntuali si sono presentati a Vicomarino per ricevere la benedizione di fronte alla Madonnina del corridore. L'appuntamento organizzato dal Velosport borgonovese quest'anno ha compiuto cinquant’anni. Tra le centinaia di ciclisti che nella piazzetta antistante la chiesa di Vicomarino, dove sono posizionati la Madonnina del corridore e il monumento al ciclista, hanno atteso la benedizione c’erano appassionati della due ruote Piacentini insieme ad altri in arrivo dal Pavese, dal Lodigiano, dal Cremonese. Tra i presenti anche il presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Gianluca Andrina. 
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