Commozione e solidarietà nel nome di Andrea Cavanna

Un lungo applauso e un abbraccio collettivo a coloro che hanno vissuto la tragedia di perdere una persona cara. È partita così la quarta edizione del torneo memorial “Andrea Cavanna”, dedicato al giovane calciatore che ha giocato nel Podenzano e scomparso tragicamente due anni fa. Organizzazione ancora una volta impeccabile da parte dell'associazione “Quelli di Pode” che ha ormai preso le redini dell'evento riproponendo lo stesso format delle passate edizioni: per due weekend consecutivi si sfideranno oltre 150 giocatori di 16 squadre di calcio a 5 sui tre campi allestiti al campo “Rubini” di Podenzano in tre fasce orarie diverse (20.30, 21.30, 22.30). Torneo inaugurato ufficialmente venerdì sera dagli amici di “Quelli di Pode” insieme alla famiglia di Andrea con papà Luigi, mamma Giovanna, il fratello Stefano, oltre ad Alessandro De Vitis, calciatore del Rimini che quando era a Piacenza ha condiviso una splendida amicizia con Andrea. Spazio anche alla solidarietà con Andrea Gelati dell'associazione Alzheimer Italia Piacenza odv che sarà presente per tutte le sere con un proprio banchetto, poi via alle prime partite. Come sempre ci saranno stand gastronomici e la lotteria benefica che mette in palio anche maglie originali di calciatori: alla serata inaugurale c'era proprio quella di De Vitis del Rimini, accompagnata da quelle di Thuram dell'Inter e Leao del Milan, ma anche dei nostri campioni della Gas Sales Volley. Appuntamento ora alle fasi finali, in programma per le serate del 6, 7 e 8 giugno.