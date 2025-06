Con lo "Sport per tutti" la Spes Borgotrebbia in campo alle Novate

La Spes Borgotrebbia ha chiuso ieri nel carcere di Piacenza il progetto “Sport per tutti” con un torneo triangolare di calcio che ha visto protagoniste due formazioni composte da detenuti e una rappresentativa della Spes Borgotrebbia, formata da giocatori, allenatori e dirigenti della società dilettantistica. L’iniziativa ha rappresentato l’evento conclusivo del progetto “Sport per tutti”, promosso dalla società del presidente Maurizio Russo nel corso dell’intera stagione sportiva. Il progetto ha previsto incontri settimanali all’interno del carcere per offrire momenti di sport e socializzazione ai detenuti, attraverso allenamenti guidati e attività condivise.

A dare il calcio d’inizio è stato il direttore della Casa Circondariale, Andrea Romeo; inoltre, erano presenti l’assessore allo sport Mario Dadati, l’assessore al welfare Nicoletta Corvi, la garante dei detenuti Maria Rosa Ponginebbi e Raffaella Fontanesi di Csv Emilia, a testimonianza del forte valore sociale dell’iniziativa. Il triangolare, disputato in un clima sereno e partecipato, ha confermato l’importanza dello sport come strumento di inclusione e reinserimento.