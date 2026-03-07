Concari in extremis, l'Agazzanese si riaccende con la Pontenurese

L'Agazzanese supera la Pontenurese nell'anticipo della 27esima giornata del campionato di Eccellenza grazie a un gol dell'ex Fiorenzuola, Gianluca Concari. I granata tornano al successo dopo cinque giornate di digiuno ma il traguardo playoff resta molto lontano (-6 in attesa delle gare della domenica). Partita poco spettacolare nel primo tempo, al Baldini maggiori emozioni nel corso della ripresa con la squadra di mister Rizzelli che ha sfiorato il gol in più circostanze, colpendo anche un palo con Alfieri. La formazione di Piccinini ha retto l'urto e, nel finale, con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Yener (doppio giallo per il fantasista che ha fallito un gol clamoroso), ci ha pensato Concari, entrato da pochissimo, a griffare all'89' il gol-partita, finalizzando una dei rari blitz dei padroni di casa.

Nel girone A di Seconda, pari senza gol tra il Podenzano e il Caorso che resta appena al di sopra della zona playout.

Anticipi interessanti anche in Terza Categoria. Nel girone A, la Travese conferma il buon memento e piega senza troppi patemi il San Filippo Neri per 2-0 con le reti di Bazzarini e Gazzola. Vittoria a valanga, nel girone B, per il Gropparello che, con il 4-0 rifilato a Il Ponte, mette pressione al Vigolo capolista che domenica viaggia alla volta di Fiorenzuola per affrontare la Fulgor.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

