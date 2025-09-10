Coppa Italia, il Nibbiano torna spietato. Agazzanese ok

Il Nibbiano&Valtidone che torna macchina da gol, l’Agazzanese che si conferma in un ottimo momento di forma, il Fiorenzuola che si rimette in carreggiata dopo la scoppola di domenica.

Questi i verdetti del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza che si è giocato ieri sera.

Nel girone A, il Nibbiano è passato con autorità sul campo della Pontenurese: gara decisa già nel primo tempo con le reti di Garcia Boix, Piscicelli e Carrasco. Un 3-0 che non cambia nel la ripresa. Un gol di Bragalini e uno di Carella permettono all’Agazzanese di superare la Bobbiese.

In classifica, Nibbiano a 6, Agazzanese e Pontenurese 3, Bobbiese 0.

Nel girone B, invece, il Fiorenzuola con un gol del giovane Censi ha espugnato il campo del Salsomaggiore, mentre nell’altra sfida il Brescello Piccardo ha vinto per 4-3 sul terreno della Fidentina Borgo San Donnino.

In classifica, Fiorenzuola e Brescello a 4 punti, Salsomaggiore 3, Fidentina 0.