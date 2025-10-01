Coppa Italia seconda fase, qualificate Nibbiano&Valtidone, Pontenurese e Fiorenzuola

Nibbiano&Valtidone, Pontenurese e Fiorenzuola il trio di piacentine qualificate alla seconda fase della coppa Italia d'Eccellenza.

La squadra di Rastelli da prim'attrice del girone 1, quelle di Rizzelli e Araldi egualmente promosse tra le migliori damigelle d'onore.

Girone 1 Senza storia il derby giocato al "Bertocchi”, dove il Nibbiano&Valtidone ha fatto valere la regola del tre (a zero) pure contro l'Agazzanese; in gol Minasola e poi doppietta di Bassoli. Nel conto anche due legni colpiti da Carrasco e "Mina”. Primato dei biancazzurri a punteggio pieno. Piazza d'onore per la Pontenurese, che nel derby di Bobbio ha ribaltato lo svantaggio a firma di E.Guglielmetti coi centri di Riccardo Bongiorni e Lodigiani.

I risultati: Nibbiano&Valtidone-Agazzanese 3-0, Bobbiese-Pontenurese 1-2.

Classifica: Nibbiano&Valtidone 9, Pontenurese 6, Agazzanese 3, Bobbiese 0.

Girone 2 Sufficiente al Fiorenzuola il gol di Morrone, nel primo tempo, per avere ragione della FidentinaBorgo e per guadagnarsi l'accesso al turno successivo, a pari punti (ma con differenza reti peggiore) del BrescelloPiccardo.

I risultati: BrescelloPiccardo-Salso 2,1, Fiorenzuola-FidentinaBorgo 1-0.

Classifica: Brescello Piccardo e Fiorenzuola 7, Salsomaggiore 3, FidentinaBorgo 0.